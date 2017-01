Und nächsten Monat erscheint die Vollversion von Halo Wars 2 also ohne Probleme.

In einem Tweet bestätigte 343 Industries Dan Ayoub, dass die Entwicklung von Halo Wars 2 abgeschlossen ist:

"Halo Wars 2 hat heute Goldstatus erreicht! Es war großartig mit diesem unglaublich talentierten Team zu arbeiten!"



Und am Freitag könnt ihr auf Xbox One und PC nochmal in die Beta zum Blitzmodus eintauchen, die ihr bis zum 30. Januar austesten dürft bis das Spiel am 21. Februar dann offiziell erscheint.