Bisher durften nur Vorbesteller der Halo Wars 2 Luxus-Edition in den Genuss von Halo Wars: Definitive Edition kommen.





Wie Microsoft erfreulicherweise jedoch bekannt gibt, können nächstes Jahr - also 2017, das ja schon an die Tür klopft - Xbox One- und PC-Besitzer auch unabhängig vom Kauf eines Halo Wars 2 ihre Finger an Halo Wars: Definitive Edition legen.



Vorbesteller des zweiten Halo Wars können die Definitive Edition des ersten Teils schon seit einigen Tagen mit früheren Zugang zocken; dank der Xbox Support-Webseite wissen wir jetzt allerdings, dass dieser Zugang nicht exklusiv bleiben wird:



"Wenn du Halo Wars 2 vorbestellt hast, wirst du einen Code für Halo Wars: Definitive Edition erhalten, sobald das Spiel am 20. Dezember 2016 früher verfügbar gemacht wird. Das Spiel wird bis 2017 hinein nicht separat erhältlich sein."



Halo Wars 2 wird am 21. Februar erscheinen. Man kann also davon ausgehen, dass Halo Wars: Definitive Edition irgendwann danach für alle User offiziell erscheinen wird.