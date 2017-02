Halo Wars 2 steht in den Startlöchern und wird bald auf Konsole und PC landen: Zeit für den Launchtrailer!

In dem Trailer seht ihr Zwischensequenzen aus Halo Wars 2, die ihr auch im Spiel selbst erleben werdet, was euch noch etwas mehr in die Story hineinschauen lässt.



Am 21. Februar wird Halo Wars 2 für PC und Xbox One erscheinen, während Käufer der Ultimate Edition schon am 17. Februar loslegen dürfen. Bei Halo Wars 2 handelt es sich um einen Play Anywhere-Titel, was euch beim Kauf der digitalen Ausgabe gleich beide Versionen einbringt.