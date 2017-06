Nach mehreren Verschiebungen biegt die keltische Kriegerin Senua nun endlich auf die Release-Zielgerade ein: Wie Entwickler Ninja Theory gestern offiziell verkündete, wird Hellblade: Senua's Sacrifice am 08. August für PS4 und PC erscheinen - ausschließlich als Download-Titel, eine Retail-Version zum Anfassen ist derzeit nicht geplant.

Dafür kann sich auch der Verkaufspreis sehen lassen: Statt der üblichen 60 Euro müsst ihr für Hellblade nur etwa die Hälfte auf den Tisch legen, was die Entwickler auch damit begründen, dass sie sich als "Indie AAA"-Entwickler sehen und daher auch nicht den Preis eines vollwertigen AAA-Spiels verlangen wollen.

Diese Erklärung ließ einige Fans misstrauisch mit den Augenbrauen zucken: Wurde nicht nur an der Spielepackung, sondern auch an der Spielzeit gespart? Auf die vielfachen Nachfragen reagierte Ninja Theory nun und erklärte, dass das Abenteuer von Senua wohl etwa sechs bis acht Stunden dauern wird - eine wunderbare Nachricht also für all jene, die nicht Zeit oder Nerven für einen weiteren Giganten mit minimal 40 Stunden Umfang haben.

To answer a frequently asked question: We haven't finished balancing the game yet, but we expect a playthrough of #Hellblade to take 6-8hrs.