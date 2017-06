Hidden Agenda ist ein kollaborativer Krimi, den ihr gemeinsam mit Freunden via Smartphone spielen könnt.

Hidden Agenda nutzt Sonys Playlink-Technologie.

Hidden Agenda heißt das neue Spiel von Supermassive Games, die euch zuvor mit dem PS4-exklusiven Horrorspiel Until Dawn das Fürchten lehrten. Der neue Krimi-Thriller wurde für Sonys Touch-Produktlinie Playlink entworfen, ihr benötigt also ein Smartphone.

Als die Entwickler die Spieler von Until Dawn dabei beobachteten, wie sie sich zusammenschlossen, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen, welchen Pfad sie einschlagen sollen, kam ihnen die Idee zu Hidden Agenda. In dem Spiel jagt ihr einen Serienkiller namens The Trapper. Dazu müsst ihr euch mit Freunden beraten und für verschiedene Aktionen auf dem Handy abstimmen. Dabei kommt Sonys Playlink-Technologie zum Einsatz, die es erlaubt, Titel auf der PS4 zusammen mit iOS- und Android-Geräten zu spielen.

Laut Sony seien Smartphones gegenüber herkömmlichen Controllern die intuitiveren Eingabegeräte für Einsteiger. Außerdem erhaltet ihr geheime Informationen des Spiels auf euer Handy. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr im E3-Trailer: