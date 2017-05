Square Enix trennt sich von dem dänischen Entwicklerstudio IO Interactive. Das hat der Publisher jetzt in einer offiziellen Erklärung bekannt gegeben.

Hauptgrund für diese Entscheidung ist nach Firmenangaben ein außerordentlicher Verlust in Höhe von 4.898 Millionen Yen im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017, was umgerechnet zirka 40 Millionen Euro entspricht. Daher habe sich Square Enix dazu entschlossen, IO Interactive abzustoßen.

Allerdings soll eine Schließung des Studios nach Möglichkeit verhindert werden. Aus diesem Grund hat Square Enix bereits Verhandlungen mit einigen Investoren aufgenommen.

Ob und welche Auswirkungen das auf den weiteren Arbeitsablauf bei IO Interactive hat, bleibt abzuwarten. Das Studio hat sich kurz via Twitter zu Wort gemeldet und will sich demnächst ausführlicher zu der Thematik äußern.

@dannyodwyer @JamesGHBray @ynakamura56 Thanks for the support, Danny. There's a lot going on right now and we'll have more to say at a later point. For now, back to making games.