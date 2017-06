Guerilla Games hat sich auf der E3 2017 ein paar Infos zu Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds entlocken lassen. Die Erweiterung des PS4-Hits bringt neue Quests und Waffen. Zusätzliche Trophäen gibt's ebenfalls.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds schickt uns auf ein neues, frostiges Abenteuer mit Aloy.

Während eines PlayStation Live-Broadcasts im Zuge der E3 2017 hat sich Guerilla Games General Manager Herman Hulst entlocken lassen, was uns im kommenden Horizon Zero Dawn-DLC The Frozen Wilds erwartet (via DualShockers). Besonders spezifisch ist er dabei aber nicht.

Horizon Zero Dawn - 7 Geheimnisse, die ihr vielleicht verpasst habt

Hulst beschreibt The Frozen Wilds als "großen Brocken", der ein neues Gebiet im nördlichen Gebirge, weitere Quests, Herausforderungen, Waffen und Siedlungen mit sich bringe, die wir mit Aloy durchkämmen können. Die Map sei recht groß. Zur genauen Spielzeit von The Frozen Wilds äußert er sich aber nicht. Neue Trophäen, denen wir neben Robodinos hinterherjagen können, gebe es ebenfalls. Aber auch hier keine Details.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds erscheint irgendwann 2017 für die PS4. Ein konkretes Release-Datum hat der DLC noch nicht, kann aber bereits im PS Store für rund 20 Euro vorbestellt werden. Details zu The Frozen Wilds sollen innerhalb der nächsten Monate folgen, verspricht Hulst.

Was sollte The Frozen Wilds eurer Meinung nach bieten?