Die Map von Horizon: Zero Dawn sieht ganz schön eindrucksvoll aus.

Auf diesem Bild von der Map von Horizon: Zero Dawn sehen wir erstmals einige nähere Details des Aufbaus:







Es gibt also drei Hauptlocations im Spiel, Sunfall, Meridian und Mother's Heart.



Jede dieser Hauptlocations hat eine andere Anzahl an Stämmen sowie komplett unterschiedliche Umgebungen. Meridian ist ein Waldbereich, Mother's Heart bringt euch in den Schnee und Sunfall ist wüstig und sandig.