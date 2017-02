Da das Street Date von Horizon: Zero Dawn gebrochen wurde, kennen wir jetzt auch den Day One-Patch des Spiels.





Diese Information stammt allerdings von einem einzigen User bei NeoGAF. Dementsprechend solltet ihr diese Meldung auch behandeln.



Der User berichtet, dass Horizon: Zero Dawns Day One-Patch dicke 16GB groß sei. Zudem schreibt er oder sie, dass man aus verschiedenen Schwierigkeitsgraden von Einfach bis Sehr Schwer auswählen könne.



Offiziell erscheinen wird Horizon: Zero Dawn am 1. März.