Horizon Zero Dawn lieferte nicht nur großartiges Gameplay und eine spannende, postapokalyptische Open World, sondern gleichzeitig eine fantastische Story, die sicher einen tollen Film abgeben würde. Wie die Poster zu einem solchen Film aussehen könnten, überlegte sich in den vergangenen Tagen Duncan Birnie, ein großer Fan des Spiels.

Auf seinem Twitter-Account präsentierte er seine Poster-Mockups, die er mit Bildern erstellte, die mit Hilfe des Fotomodus entstanden. Es sind ein paar wirklich beeindruckende Poster dabei, die (noch mehr) Lust auf eine Verfilmung von Horizon Zero Dawn machen. Hier sind ein paar von ihnen:

Started #HorizonZeroDawn again. Ended up making these… a productive weekend after all! @Guerrilla @AngieSmets ? Set 1 of 2. #HZDPhotoMode pic.twitter.com/gNH8k3m13U

More #HorizonZeroDawn movie poster mockups. Main images made entirely within #HZDPhotoMode ! @Guerrilla made such a beautiful game ? Set 2. pic.twitter.com/JvP1hDYSwZ

The reaction to my #HorizonZeroDawn movie posters has been incredible. Thank you so much everyone! Here’s another ??#HZDPhotoMode @Guerrilla pic.twitter.com/sMm6kamLVN