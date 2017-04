Wer seinen eigenen Horizon Zero Dawn-Screenshot im Großformat (und noch dazu von den Entwicklern handsigniert) an die Wand hängen möchte, erhält jetzt die Gelegenheit dazu: Guerrilla Games lädt ein zum großen Fotowettbewerb.

Horizon Zero Dawn bietet viele Gelegenheiten für hübsche Fotos.

Horizon Zero Dawn schenkt uns wunderschöne Landschaften und atemberaubende Aussichten. Der Open World-Titel von Guerrilla Games sorgt für heruntergeklappte Kinnladen. Wer sich seinen Lieblings-Screenshot jetzt noch veredeln lassen möchte, kriegt die perfekte Gelegenheit dazu: Guerrilla Games veranstaltet einen Screenshot-Fotowettbewerb. Als Hauptgewinn winkt ein großer Druck des eigenen Screenshots, eingerahmt und mit Autogrammen des Entwickler-Teams. Außerdem natürlich Ruhm, Bekanntheit und Ehre.

Every week between 4/23 & 6/24 you can win a one-of-a-kind art print of your best #HZDPhotoMode screenshot!

Rules: https://t.co/Gk8c89lSY4 pic.twitter.com/8zmvAnGTGG — Guerrilla Games (@Guerrilla) April 24, 2017

Mehr: Horizon Zero Dawn - Wie die Macher es angestellt haben, dass das Spiel so gut aussieht

Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier in all ihrer Ausführlichkeit. Allzu viel müsst ihr nicht beachten: Ihr müsst mindestens 16 Jahre alt sein und Euren Screenshot an Guerrilla Games schicken. Erlaubt sind alle Bearbeitungen, die mit dem Fotomodus von Horizon Zero Dawn möglich sind. Es gibt insgesamt neun sogenannte Aktionswochen, in denen ihr Bilder einschicken könnt und jede Woche wird ein Gewinner gekürt. Ihr dürft zwar jede Woche teilnehmen, könnt aber nur einmal gewinnen. Los ging es am 23. April, die erste Woche läuft also schon.

Viel Spaß und Erfolg!