Offenbar geht die Horizon: Zero Dawn-Community gerne auf Schwächere los: Über 20 Millionen Truthähne sollen die Spieler bereits getötet haben.

Horizon: Zero Dawn

Wie Game Director Mathijs de Jonge von Guerilla Games auf Twitter nun offenlegte, haben die Horizon: Zero Dawn-Spieler seit Release Ende Februar mehr als 152 Millionen Watcher, 1.4 Millionen Donnerkiefer und unglaubliche 20 Millionen Truthähne erlegt. Während die beiden Robo-Kumpanen bei ihrem Ableben zahlreiche Ressourcen fallenlassen, drückt sich aus einem durchschnittlichen Truthahn-Körper allenfalls ein Stück Fleisch und nur selten hochwertigere Materialien, die zudem ohnehin kaum von Aloy benötigt werden.

In unserer Welt beschränken sich die Truthühner weltweit nur auf zwei Arten, die in Nord- und Mittelamerika leben. Domestizierte Truthühner gibt es dagegen weltweit, auch wenn sich die flugunfähigen Tiere weiterhin in Wäldern mit großzügigen Lichtungen am wohlsten fühlen. In der Welt von Horizon: Zero Dawn schützt unterdessen wohl nur der Respawn-Mechanismus die Truthühner vor dem sonst sicheren Aussterben. Vielleicht erklärt sich die Mordlust also doch damit, dass Truthähne außerordentlich einfache Gegner sind und als bevorzugte Angriffsmethode die Flucht wählen.

Es gibt wohl kein besseres Ziel für Schießübungen im Spiel.