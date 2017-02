Kürzlich sind ziemlich viele Vorschauberichte zu Horizon: Zero Dawn veröffentlicht worden.

Und in einigen davon wurden Performance-Drops erwähnt. Soll heißen, im Preview-Code von Horizon: Zero Dawn gab es Ruckler während einer Tallneck-Begegnung auf Standard-PS4s.



Doch das gehört schon der Vergangenheit an:

@IGNUK https://t.co/jlwfQTh3rs Mentioned performance drops were only in preview code, fixed in Gold Master. Sorry ;) — Michiel v.d. Leeuw (@MvdLeeuwGG) 30. Januar 2017

"Die erwähnten Performance-Drops waren nur im Preview-Code, gefixt in der Gold Master, sorry ;)" schrieb Guerrilla Games' Technical Director Michiel van der Leeuw auf Twitter zum IGN-Artikel.



Auf die Frage wie alt der Preview-Build sei, antwortete van der Leeuw, "Erst kürzlich, vielleicht eine Woche oder so? US Event hatte einen ohne Framedrops. Last-Minute-Fix,".



Am 1. März, wenn Horizon: Zero Dawn erscheint, erwarten uns also zumindest an dieser Stelle keine Framedrops mehr.