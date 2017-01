Horizon: Zero Dawn zum selbst zusammenbauen? Nerd-Träume werden wahr...

Und ja, es gibt wirklich ein Horizon: Zero Dawn LEGO-Set!























Gepostet wurden die Bilder von Hideo Kojima, der ja Horizon: Zero Dawns Decima Engine für sein eigenes Death Stranding verwendet. Durch diese Verbindung mit den Entwicklern von Guerrilla Games, erhielt er auch das Privileg das besondere LEGO-Set zugeschickt zu bekommen, das ihn eine Tallneck-Maschine kreieren ließ.



Dieses LEGO-Set wurde einst von einem Fan namens Wayne de Beer erschaffen, was Guerrilla Games Community Manager Jeroen Roding dazu brachte, Kontakt mit de Beer aufzunehmen und eine Anleitung dafür zu erhalten, wie man dieses LEGO-Set im Studio selbst zusammenstellen kann.



Es handelt sich also um kein offizielles, bald erscheinendes LEGO-Set zu dem Spiel. Aber toll ist es trotzdem anzusehen.