Wer glaubt, Guerrilla Games hat nur deshalb einen weiblichen Hauptcharakter erstellt, weil sich das besser verkaufen könnte, liegt falsch.





In einem Eintrag auf dem PS Blog ließ man Guerrilla Games über Aloy - also die Protagonistin von Horizon: Zero Dawn - sprechen. Dabei erklärte Narrative Designer John Gonzales, dass man einfach nur den "bestmöglichen Charakter" machen wollte.



"Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, den bestmöglichen Charakter zu erschaffen. Wir hätten nie gedacht, dass unsere Protagonistin ein Verkaufsargument werden würde. Wir dachten eher, dass es ein Verkaufsargument wird, den besten Charakter in dieser Welt zu spielen. Den Leuten, die das Spiel bisher gespielt haben, hat es anscheinend wirklich gefallen, Aloy zu sein."



Er ergänzte, "Dinge wie das Cosplay geben uns das Gefühl, dass Aloy ein Charakter ist, dem die Leute wirklich nacheifern wollen. Da ist etwas an ihr, das die Spieler anspricht – ihr visuelles Design, ihre Fähigkeiten und ihre Geschichte machen Lust, in die Story einzutauchen. Das ist wirklich spannend und inspirierend,".



Dass die Leute so auf Aloy stehen, liege auch daran, dass sie jemand sei, "der einfach davon träumt, akzeptiert zu werden und zur Gemeinschaft dazuzugehören. Doch gleichzeitig hasst sie genau diese Gemeinschaft dafür, was sie ihr angetan hat – sie befindet sich in diesem inneren Zwiespalt über den Wunsch, dazuzugehören,".