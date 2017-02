In einem Video-Vorschaubericht zu Horizon: Zero Dawn wurde die Map des Spiels gezeigt.

Und ein NeoGAF-User hat aus dieser Map-Enthüllung in dem Vorschauvideo (das von Meristation stammt) ein GIF erstellt:







Wie ihr sehen könnt, ist die Map von Horizon: Zero Dawn ziemlich groß... hoffentlich ist sie auch mit ausreichend Aktivitäten gefüllt.



Horizon: Zero Dawn wird am 1. März exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.