Damit möchte man dem Spiel offenbar einen kleinen Schubs geben, um Erfolge in Japan verzeichnen zu können.





Der japanische Zweig von Sony Interactive Entertainment gibt bekannt, dass Horizon: Zero Dawn in Japan zwei Limited Editions erhalten wird - eine digitale und eine physische.



Beide werden den Japanern als kostenlose Upgrades von der Standard-Edition angeboten, die das Spiel vor seinem Launch vorbestellen - also bis zum 3. März haben unsere japanischen Zockerkollegen die Chance eine dieser besonderen Editionen zu erhalten.



Die digitale Limited Edition beinhaltet dabei folgendes:





Nora Lookout Outfit + Bow + Nora Machine Trapper Pack

Carja Storm Ranger Outfit + Bow + Carja Trader Pack

Banuk Trailblazer Outfit + Bow + Banuk Traveler Pack

Exclusive PS4 Theme

Digital Artbook "The Art of Horizon Zero Dawn"

Die physische Version beinhaltet dasselbe, ist aber eben... ja, in physischer Form verfügbar. Beide Editionen kosten 6900 Yen, was etwa 56 Euro entspricht und denselben Preis wie die Standard-Edition darstellt.



Den einzigen Nachteil, den japanische Fans haben ist, dass es keine Collector's Edition zu Horizon: Zero Dawn gibt (das ist jene, die eine Aloy Statur beinhaltet).



Hierzulande erscheint das Spiel am 1. März exklusiv für PlayStation 4.