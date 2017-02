Aber alle Achtung: Die nachfolgenden Bilder aus Horizon: Zero Dawn sind Spoiler-belastet!

Die Screenshots scheinen aus dem Fotomodus von Horizon: Zero Dawn zu stammen und haben leider keine Quellenangabe. Irgendwann sind sie irgendwie im Internet gelandet.



















Offenbar wurde also irgendwo auf der Welt das Streetdate des Spiels gebrochen.



Horizon: Zero Dawn wird am 1. März für PlayStation 4 erscheinen.