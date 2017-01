Das Rollenspiel, das bislang für PS4 und PC erhältlich war, polstert nun Nintendos Switch Launchlineup.





Ihr dürft also ab dem 3. März I Am Setsuna auf Nintendo Switch zocken, wie Square Enix bekannt gibt.



Für die nächste Nintendo-Konsole könnt ihr I Am Setsuna als digitalen Download erwerben. Ihr erhaltet dabei neue Features wie etwa die "Temporal Battle Arena", die als kostenloser DLC exklusiv für Nintendo Switch erhältlich sein wird. Jene erlaubt euch den Up- und Download von Daten, "um aufregende Kämpfe gegen Gruppen anderer Spieler zu bestreiten".



I Am Setsuna ist ein JRPG, das sich von Klassikeren des Genres inspirieren ließ.