In Japan ist das PS Plus-Aufgebot an Gratis-Spielen oft ein wenig stärker als bei uns. Auch im Juli 2017 gibt es mit Killzone: Shadow Fall wieder einen AAA-Titel geschenkt.

Killzone: Shadow Fall ist in Japan bald kostenlos zu haben.

Der Juni ist fast vorbei und für PS Plus-Abonnenten bedeutet das, dass die Ankündigung der Gratis-Spiele für den nächsten Monat kurz bevorstehen. Noch gibt es keine Informationen darüber, welche kostenlosen Titel uns im Juli erwarten. In Japan steht das Line-up allerdings schon fest - und kann sich durchaus sehen lassen.

Mehr: PS Plus Juli 2017 - Gratis-Spiel That's You ist Bonus & gehört nicht zum Line-up

Japanische PS Plus-Nutzer bekommen im nächsten Monat nämlich Killzone: Shadow Fall, Gravitiy Rush Remastered (Gravity Daze in Japan) und Child of Light geschenkt. Vor allem das PS4-Debüt der Killzone-Reihe dürfte auch hierzulande viele Spieler freuen, sollte der Shooter auch in Deutschland zum Gratisaufgebot gehören. Schließlich fordern viele PS Plus-Abonnenten schon länger, dass mehr AAA-Titel ins PS Plus-Programm geholt werden sollen.

Das aktuelle PS Plus-Aufgebot in Japan kann sich sehen lassen.

Das Besondere am japanischen PS Plus-Abo ist die Möglichkeit, über die Gratis-Spiele abstimmen zu dürfen. So beruht das aktuelle Aufgebot der japanischen PS Plus-Titel auf den Wünschen der Spieler, denen Sony nachkommt. Leider lässt sich das Lineup aus Japan nicht immer als Indikator dafür verwenden, welche Titel bei uns kostenlos zur Verfügung stehen werden.

Aktuell dürfen wir uns noch Killing Floor 2, Life is Strange, Abyss Odyssey, WRC 5 FIA World Rally Championship und Neon Chrome ohne Aufpreis herunterladen. Die offizielle Ankündigung der Gratis-Spiele für den Monat Juli dürfte in den nächsten Tagen erfolgen.

Welche Spiele würdet ihr euch wünschen?