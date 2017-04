Aus Präsentationsunterlagen von Square Enix geht hervor, dass Kingdom Hearts 3 und das Remake von Final Fantasy 7 erst 2018 erscheinen.

Final Fantasy 7 könnte erst 2018 oder gar 2019 erscheinen.

Einige Zweifler predigen es seit Monaten: "Kingdom Hearts 3 erscheint garantiert nicht mehr in diesem Jahr!" Tatsächlich listet der Publisher Square Enix das Rollenspiel in eigenen Präsentations-Sheets für einen Release im Jahr 2018 "und danach". Auch Final Fantasy 7 Remake wird in dieser Kategorie gelistet.

Die Präsentations-Folien stammen aus dem Februar 2017, wurden aber erst jetzt von einem NeoGAF-User entdeckt. Während für andere Spiele wie Dragon Quest 11 und das Remake von Final Fantasy 12 immerhin ein mehr oder weniger konkretes Release-Datum im Jahr 2017 angegeben wird, sollen das FF7 Remake sowie Kingdom Hearts 3 erst im Fiskaljahr 2018 im Handel landen.

Release womöglich erst 2019?

Damit ist das Geschäftsjahr gemeint, das bei Square Enix vom 1. April 2018 bis zum 31. März 2019 gerechnet wird. In dieser Spanne sollen beide Titel veröffentlicht werden. Unklar ist noch, ob das erste Kapitel des in Episoden eingeteilten Final Fantasy 7 Remakes früher zu erwarten ist - sozusagen als Appetitanreger.

Auch wenn es sich hierbei um offizielle Unterlagen handelt: Das Jahr 2017 ist noch jung, die E3 steht vor der Tür. Möglich, dass Square Enix die darbenden Fans doch nicht so lange warten lässt, wie befürchtet. Sobald es etwas Neues gibt, erfahrt ihr es natürlich bei uns.

Um die Wartezeit etwas zu überbrücken, empfehlen wir euch die Collection Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, die euch eine Weile beschäftigen dürfte und euch darüber hinaus optimal auf Kingdom Hearts 3 vorbereitet. Unseren Test zur Serien-Sammlung lest ihr hier. Final Fantasy-Anhänger bekommen dagegen mit Final Fantasy 12: The Zodiac Age am 13. Juli 2017 neues JRPG-Futter.