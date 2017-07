In einem Interview mit Famitsu hat sich Director Tetsuya Nomura weitere Infos zu Kingdom Hearts 3 entlocken lassen und unter anderem verraten, dass es nun weniger Disney-Welten als in den Vorgängern geben wird.

In Kingdom Hearts 3 treffen wir unter anderem die Toy Story-Helden.

In Kingdom Hearts 3 schicken wir unseren Helden Sora und seine Begleiter durch verschiedene Disney-Welten, von denen es im Vergleich zu Kingdom Hearts 2 aber weniger geben wird. Das gab Director Tetsuya Nomura in einem aktuellen Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu (via GameInformer) bekannt.

In diesem Falle bedeute weniger aber mehr: Die Anzahl der Disney-Welten in Kingdom Hearts 3 ist zwar wieder kleiner, jedoch würden sie jetzt mehr zu bieten haben, was uns für längere Zeit beschäftigt:

"Anstatt viele verschiedene kleine Welten zu haben, wollten wir sichergehen, reichhaltiges Gameplay in einzigartigen Welten zu integrieren. Also haben wir uns viel Mühe gegeben und viele Ressourcen aufgewendet, um genau solche Welten zu erschaffen. Es wäre schade für Spieler, wenn sie die Welt gar nicht genießen und einfach durchbrausen. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass jede einzelne Welt so entworfen ist, dass Spieler sich Zeit nehmen und das Gameplay genießen können."

In einem vorherigen Interview mit IGN gab Nomura zudem an, dass wir in Kingdom Hearts mit einer größeren Party kämpfen als in den Vorgängern. Außerdem deutet er eine zweite spielbare Hauptfigur an und macht Hoffnung auf eine Nintendo Switch-Version des Action-RPGs.

Kingdom Hearts 3 soll 2018 für PS4 und Xbox One erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht.