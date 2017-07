Vor Kurzem schien es, als deute Kingdom Hearts 3-Diretor Tetsuya Nomura eine Nintendo Switch-Umsetzung an. Nun stellt er aber klar, wie seine Aussage gemeint war.

Kingdom Hearts 3 erscheint 2018 für PS4 und Xbox One.

Im Rahmen der D23 Expo gab es endlich wieder konkrete Neuigkeiten zu Kingdom Hearts 3. So soll das Rollenspiel nun doch 2018 auf den Markt kommen, nachdem ein Finanzbericht von Hersteller Square Enix erst einen deutlich späteren Release-Termin in Aussicht stellte. Zudem schien es, als deute Director Tetsuya Nomura eine Umsetzung für die Nintendo Switch an. Dem war aber nicht so.

Wie er gegenüber Famitsu klarstellt, handelte es sich hierbei um eine Fehlinterpretation seiner ursprünglichen Aussage. Konkret sprach Nomura davon, dass der Release für PS4 und Xbox One oberste Priorität habe und man andere Plattformen anschließend in Betracht ziehe. Die Formulierung "andere Plattformen" schließt die Nintendo Switch zwar theoretisch mit ein, ist aber eben nicht exklusiv auf die Hybrid-Konsole gemünzt.

Darüber hinaus weißt Nomura darauf hin, dass er "in Betracht ziehen" wörtlich gemeint habe. Er wollte also keine Aussage darüber treffen, ob ein Release von Kingdom Hearts 3 auf der Nintendo Switch technisch überhaupt möglich sei.

Kingdom Hearts 3 soll 2018 für PS4 und Xbox One erscheinen. Ob weitere Plattformen folgen, prüft das Entwicklerteam nach der Erstveröffentlichung.

