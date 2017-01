Wer beim Anschauen von Super Mario Odyssey auch die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass Mario endlich ein Auto klaut, wird über diese Trailer-Version höchst erfreut sein.

YouTube-User CrowbCat hat dieses Video erstellt und zeigt uns damit in GTA IV mit Mario-Skin wie ein Super Mario-Spiel in einer echten Stadt wirklich ausfallen sollte.



Wir dürfen Mario somit dabei zuschauen wie er stürzt, von der Polizei verfolgt und verprügelt wird - was gibt es besseres?