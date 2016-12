Hachja, Weihnachten - die Zeit, in der man voller Stolz all seine Geschenke fotografiert und sie auf Social Media-Plattformen hochlädt.

Ganz besonders glücklich sind meist die Gamer unter uns (sind wir das nicht alle?), die Schnappschüsse ihrer Geschenke an die jeweiligen Entwickler und Spiele-Vertreiber senden. Daher machte es wahrscheinlich auch dieser Herr ähnlich:







Aber das Foto besitzt ein kleines, nacktes Detail, das euch vielleicht nicht auf den ersten Blick aufgefallen sein könnte:







Das ist die Reflexion seines nackten Ichs in einer Weihnachtskugel, die vom Bäumchen hängt...



Ob es sich bei dem Foto möglicherweise sogar um einen EA-Angestellten handelt, ist derzeit leider nicht ganz klar. Aber wir gehen mal davon aus, dass es ein Beschenkter war, der einfach nur sein Glück mit dem EA Sports Madden NFL-Account teilen wollte.



Die Offiziellen des EA-Twitter-Accounts löschten ihren Post relativ flott, nachdem klar wurde, welch pikantes Detail es beinhaltete. Doch das Internet hatte natürlich bereits feinste Arbeit geleistet und dem Foto zu virtueller Berühmtheit verholfen.















Neben Photoshop-Meisterwerken hagelte es auch Kommentare wie, "Ich dachte jeder spielt Madden nackt? Ist es nicht so?" oder "The Greatest Gift of All" oder "Danke John Madden, für dieses wunderschöne Geschenk".



Und Twitter-User Ryan wurde von EA Sports Madden NFL geblockt, nur weil er wissen wollte, wer das auf dem Bild eigentlich ist.







Hachja, Weihnachtsfreuden.