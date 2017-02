Dann seid ihr nach Jahrelanger Grübelei endlich am richtigen Ort angekommen, um diese Information zu erhalten.





Gemeint ist natürlich der Link aus The Legend of Zelda. Und zu dem erfahren wir dank Game Informer heute den vollständigen Namen des grüngekleideten Helden.



Trommelwirbel... Link heißt mit Vor- und Zunamen Link Link. Ja, Link Link.



Verraten hat das Shigeru Miyamoto im erwähnten Game Informer-Interview, in dem er gemeinsam mit Producer Eiji Aonuma 51 Fragen zu The Legend of Zelda beantworten sollte.



Das nächste mal könnt ihr übrigens ab dem 3. März in The Legend of Zelda: Breath of the Wild als Link Link spielen.