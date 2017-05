Wir haben Mitte Mai und das bedeutet, dass sich Xbox Live Gold-Mitglieder auf neue Gratis-Spiele freuen dürfen, die ab sofort zum Download bereit stehen.

Weitere Games with Gold-Spiele können jetzt heruntergeladen werden.

Wir haben die goldene Monatsmitte erreicht und das bedeutet, dass alle Xbox Live Gold-Mitglieder nach der ersten Ladung Gratis-Spiele weitere kostenlose Mai-Titel für Xbox One und Xbox 360 aus dem Games-with-Gold-Programm herunterladen dürfen.

Mehr: Das sind die Games with Gold im Mai 2017

Während Star Wars: The Force Unleashed 2 und The Walking Dead: Season Two seit gestern, den 15. Mai, aus dem Programm gerutscht sind und nicht mehr gratis heruntergeladen werden können, dürft ihr euch jetzt über Lara Croft and the Temple of Osiris für die Xbox One und Lego Star Wars: The Complete Saga für die Xbox 360 freuen. Alle verfügbaren Gratis-Spiele findet ihr in der unteren Liste.

Xbox One

Xbox 360

Über welche Games with Gold freut ihr euch eigentlich am meisten?