Level-5 versucht, ein Layton-Spiel für die Switch zu entwickeln - doch es gibt ein großes Designproblem.

Layton könnte bald auf Switch erscheinen.

Auf dem Nintendo 3DS erfreut sich die Professor Layton-Serie enormer Beliebtheit, weil sie knifflige Rätsel in eine stets spannende Geschichte einbettet. Bislang gab es aber keinen Ableger für TV-Konsolen, weil die Spiele starken Gebrauch vom Touchscreen machen und für die Bedienung mit dem Touchpen ausgelegt sind. Und genau das bereitet den Entwicklern von Level-5 Kopfschmerzen bei einer möglichen Switch-Umsetzung.

Wie Eurogamer in einem Interview auf der E3 2017 erfahren hat, arbeitet Level-5 tatsächlich an einem Layton-Spiel für die Nintendo Switch. Allerdings gibt es eine große Designhürde: den Touchscreen. Level-5s CEO und Layton Producer Akihiro Hino meint dazu:

"Ich habe Zelda gespielt. Ich liebe die Switch. Ich denke, es ist beeindruckende Hardware. Das Problem ist, dass die Layton-Serie viel aus dem Touchscreen und das Tippen (mit dem Finger) macht. Das Problem mit der Switch ist also, dass wenn du im Handheld-(Modus) spielst, kannst du es machen, aber wenn du sie ins Dock steckst ... Wir versuchen gerade herauszufinden, wie das funktionieren könnte."

Es ist das alte Problem: Obwohl die Switch einen Touchscreen besitzt, kann dieser von den Entwicklern nicht immer genutzt werden, weil die Spiele möglichst auch auf dem Fernseher funktionieren sollen. So will es Nintendo.

Es gibt Ausnahmen wie das Rhythmusspiel VOEZ, das ausschließlich mit dem Touchscreen spielbar ist. Vielleicht entscheidet sich auch Level-5 dazu. Oder sie finden doch noch eine Möglichkeit, die Steuerung an die Switch anzupassen. Falls sie eine Lösung finden, dürfte uns vielleicht schon nächstes Jahr ein Layton für Switch bevorstehen.

2013 erschien mit Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant hierzulande der letzte Serienableger. Am 20. Juli 2017 wird mit Layton's Mystery Journey: Kartielle and the Millionaire's Conspiracy der mittlerweile siebte Teil veröffentlicht.

