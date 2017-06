Life is Strange 2 ist ein Prequel des ersten Teils, das während der E3-Pressekonferenz von Microsoft offiziell in einem Trailer vorgestellt wurde.

Life is Strange 2 heißt Before The Storm

Anfang Juni tauchten bereits erste Bilder zu einem Life is Strange-Prequel auf, die wir damals aber noch äußerst skeptisch beäugten. Darin sahen wir unter anderem Arcadia Bay als Schauplatz sowie Chloe und Rachel, die im ersten Teil verschwunden ist. Jedoch ließen die Entwickler von Dontnod im Juni 2015 verlauten, dass wir in Life is Strange 2 wohl andere Hauptfiguren begleiten und die Geschichte von Chloe und Max abgeschlossen ist.

Dem ist nicht so. Denn wie auf der E3 2017-PK von Microsoft in einem offiziellen Trailer gezeigt wurde, trägt das neue Life is Strange den Beinamen Before the Storm und ist wirklich ein Prequel zum ersten Teil, das die Vorgeschichte erzählt. Im neuen Ableger steht Max' Freundin Chloe im Zentrum, die diesmal als Hauptfigur agiert.

Hier könnt ihr euch den offiziellen E3-Trailer zu Life is Strange: Before the Storm anschauen:

Life is Strange: Before the Storm soll in drei Episode erscheinen. Die erste kommt bereits am 31. August 2017.

Hättet ihr euch lieber andere Hauptfiguren gewünscht oder freut ihr euch auf das Abenteuer mit Chloe?