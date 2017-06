Die einzelnen Episoden von Life is Strange: Before the Storm sollen deutlich schneller veröffentlicht werden.

Life is Strange: Before the Storm erscheint in drei Episoden.

Auf der E3 2017 hat Kollegin Rae den Lead Story Writer von Life is Strange: Before the Storm, Zak Gariss, mit allerhand Fragen gelöchert - und dabei einige interessante Details erfahren.

Wir wissen bereits, dass das Adventure-Prequel in drei Episoden veröffentlicht werden soll. Neu ist nun die Info, wann wir mit den Episoden rechnen können. Die erste Folge schlägt am 31. August 2017 auf, die zwei Nachfolge-Episoden sollen laut Gariss jeweils im Abstand von acht bis maximal zehn Wochen nachgereicht werden. Das deckt sich ungefähr mit den Release-Abständen der einzelnen Kapitel der ersten Staffel von Life is Strange.

Auch zur Spielzeit hat sich Gariss geäußert. Before the Storm soll euch demnach rund 6-9 Stunden unterhalten - je nach Spielweise.

Life is Strange: Before the Storm erscheint für PS4, Xbox One und PC. Eine Switch-Version schließen die Entwickler nicht aus. 20 Minuten langes Gameplay seht ihr im Video unter der News.