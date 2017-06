Life is Strange: Before the Storm dreht sich um die Charaktere Chloe und Rachel. Mit der Bonusepisode "Farewell" aus der Deluxe-Edition dürfen wir jedoch ein letztes Mal Max spielen.

Im ersten Life is Strange steuern wir Max Caulfield.

In Life is Strange: Before the Storm stehen bekanntlich Chloe und Rachel Amber im Mittelpunkt der Geschichte. Max Caulfield kommt hingegen nicht in dem auf der E3 2017 angekündigten Prequel zu Dontnods Episoden-Adventure vor. Trotzdem kehrt die spielbare Heldin des Hauptspiels Life is Strange ein letztes Mal zurück - und zwar in einer Bonus-Episode.

Die Bonus-Episode zu Life is Strange: Before the Storm trägt passenderweise den Namen "Farewell" (Lebewohl) und spielt lange vor den Ereignissen des Prequels, wie es auf dem Tumblr.-Blog von Life is Strange heißt. Die Bonus-Episode sei unsere allerletzte Chance, Max zu spielen. Life is Strange 2, an dem Dontnod gerade arbeitet, etabliert bekanntlich andere Hauptfiguren.

Die Frage, warum es trotz neuer Hauptcharaktere im Fokus überhaupt eine Bonus-Episode zu Before the Storm mit der altbekannten Heldin gibt, beantwortete uns Deck Nine im GamePro-Interview im Rahmen der E3 2017:

"Nach Arkadia Bay ohne Max zurückzukehren, ist anders und aufregend. Wir wollten aber auch eine Gelegenheit für Fans schaffen, die Max wirklich wirklich lieb gewonnen haben. Damit haben sie eine Chance, Lebewohl zu sagen. Es ist also an die Fans von Max gerichtet. "

Farewell wird nach der dritten Episode von Before the Storm veröffentlicht, ist allerdings nur als Teil der Deluxe Edition des Prequels erhältlich, die uns rund 25 Euro kostet. Die Deluxe-Edition enthält außerdem drei weitere Outfits für Chloe und einen Mixtape-Modus, mit dem wir die Ingame-Musik in ruhigen Momenten verändern können. Der Preis der Standard-Edition der kompletten Season beträgt hingegen rund 17 Euro.

Life is Strange: Before the Storm wird in drei Episoden veröffentlicht. Die erste erscheint bereits am 31. August 2017. Ashly Burch, die Synchronsprecherin von Chloe, gab kurz nach der Ankündigung des Adventures auf der E3 2017 bekannt, dass sie wegen des SAG-AFTRA-Streiks nicht mehr in ihre Rolle zurückkehren wird.

Werdet ihr euch die Deluxe-Edition holen?