Life is Strange: Before the Storm erscheint für PS4, Xbox One und den PC. Aber wie sieht's aus mit der Nintendo Switch?

Mirco, als er erfahren hat, dass Life is Strange: Before the Storm zunächst nur für PS4, Xbox One und PC erscheint.

Life is Strange: Before the Storm ist das Prequel zum beliebten Episoden-Adventure von Dontnod, das im Rahmen der E3 2017 offiziell angekündigt wurde - zum Leidwesen von unserem Mirco jedoch zunächst nur für PS4, Xbox One und PC, nicht aber für die Nintendo Switch.

Life is Strange: Before the Storm - Kommt es für Nintendo Switch?

Wir nutzten daher in den E3 2017-Messehallen von Los Angeles die Gelegenheit, Lead Writer Zak Gariss im GamePro-Interview nach einer Nintendo Switch-Version von Life is Strange: Before the Storm zu fragen, hier die knackige Antwort:

"Momentan nicht, aber wer weiß, was passiert."

Life is Strange: Before the Storm auf der Switch ist also nicht ausgeschlossen. Nähere Infos zu einem Release des filmischen Adventures für die neue Hybrid-Konsole von Nintendo ließ sich Gariss aber nicht entlocken.

Life is Strange: Before the Storm wird im Gegensatz zum Hauptspiel nicht in fünf, sondern in drei Episoden veröffentlicht. Die erste erscheint bereits am 31. August. Mit Farewell wird es außerdem eine Bonus-Episode geben, die uns das letzte Mal als Max Caulfield spielen lässt und irgendwann nach den drei Episoden von Before the Storm erscheint.

Ashly Burch, die Synchronsprecherin von Chloe, gab kurz nach der Ankündigung des Adventures auf der E3 2017 bekannt, dass sie in Before the Storm nicht mehr mit von der Partie sein wird.