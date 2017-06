Das Life is Strange-Prequel Before the Storm verzichtet auf das beliebte Rewind-Gameplay des Originals, soll sonst aber dieselben Stärken bieten.

Life is Strange: Before the Storm setzt nicht mehr auf die Zeitreisemechanik.

Life ist Strange hat sich inzwischen mehr als drei Millionen Mal verkauft - ein großer Erfolg für das Episoden-Adventure, der zu einem beachtlichen Teil auf der treuen Fangemeinde fußt. Mit seiner empfindsam erzählten Coming of Age-Geschichte hat Life is Strange viele Spieler berührt und manch einen sogar zu Tränen gerührt. Eine große Rolle spielen hierbei die Entscheidungen, die sich immer wieder aus dem Handlungsverlauf ergeben, und die Art und Weise, wie sie spielerisch umgesetzt werden.

Life is Strange-Hauptfigur Max Caulfield erhält in den ersten Spielminuten die Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen. Dank dieser Fähigkeit können wir getroffene Entscheidungen ungeschehen machen, wenn uns die direkten Konsequenzen missfallen. Doch unabhängig von unserer Wahl hinterfragt Life is Strange stets, welche späteren Folgen unser Handeln haben könnte. So werden die oft ohnehin kniffligen Entscheidungen noch eine ganze Spur kniffliger.

Mehr: Life is Strange - Die emotionalsten Momente des Spiels

Das Life is Strange-Prequel Before the Storm verzichtet allerdings auf diese beliebte Rewind-Mechanik. Wie uns Lead Writer Zak Gariss während der E3 2017 versichert, soll Before the Storm trotzdem an die Stärken des Originals anknüpfen.

Seiner Auffassung nach stehen bei Life is Strange zwei Dinge im Mittelpunkt: Zum einen sind es Figuren, mit denen wir uns identifizieren können. Zum anderen, dass sich diese Figuren mit realen Problemen auseinandersetzen. Allerdings soll sich Before the Storm auch hier ein wenig vom ersten Life is Strange abheben. Der Grund dafür: die neue Hauptfigur. Während wir in Life is Strange noch die introvertierte Max spielten, erleben wir Before the Storm aus der Perspektive der rebellischen Chloe. Wie sich die Unterschiede zwischen den jungen Frauen im Spiel auswirken, erklärt Gariss an einem Beispiel.

Mehr: Life is Strange: Before the Storm - Max in Bonus-Episode "Farewell" ein letztes Mal spielbar

Im ersten Gameplay zu Before the Storm schleicht sich Chloe auf ein illegales Konzert und muss sich dort mit zwielichtigen Personen herumschlagen. "Das ist ein Ort, den Max wohl nie freiwillig besuchen würde und aufgrund ihrer Persönlichkeit gerät Chloe in Situationen, die Max vermeiden würde", so Gariss.

"Ihr könnt also Gameplay erwarten, das sich hinsichtlich der Mechaniken sehr vertraut anfühlt, aber die konkreten Spielsituationen unterscheiden sich teils etwas von dem, was ihr von Life is Strange kennt."

Life is Strange: Before the Storm erscheint in drei Episoden, die erste kommt am 31. August 2017 für PS4, Xbox One und PC auf den Markt. Eine Switch-Version ist nicht ausgeschlossen. Während das Prequel beim Studio Deck Nine Games entsteht, arbeitet der Life is Strange-Entwickler Dontnod Entertainment an Life is Strange 2.