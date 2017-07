Falls ihr euch noch auf die kostenlosen Downloads von Life is Strange, Killing Floor 2 und Co. stürzen wollt, solltet ihr euch beeilen. Morgen erscheinen schon die PS Plus-Spiele für den nächsten Monat.

Noch könnt ihr euch kostenlos auf Life is Strange stürzen und damit auf das kommende Prequel vorbereiten.

Aller Voraussicht nach erscheinen morgen die neuen Gratis-Spiele für PS Plus-Abonnenten, bei denen wir uns unter anderem über Hits wie Until Dawn und Game of Thrones: A Telltale Series freuen dürfen. Zusätzlich wird der neue Playlink-Titel That's You zum Aufgebot gehören, der uns via Smartphone oder Tablet auf der PS4 spielen lässt. Mehr zum neuen Playlink-Programm erfahrt ihr hier.

Mit den PS Plus-Spielen aus dem Juli in den Startlöchern neigt sich das Angebot aus dem Juni also langsam dem Ende zu. Falls ihr eure kostenlosen Spiele noch nicht gesichert habt, ist heute eure letzte Chance. Neben dem Season Pass zu Life is Strange und dem Koop-Shooter Killing Floor 2 habt ihr noch die Gelegenheit, euch weitere PS3- und PS Vita-Titel unter den Nagel zu reißen.

Die PS Plus-Spiele im Juni 2017

Life is Strange (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Abyss Odyssey (PS3)

WRC 5 FIA World Rally Championship (PS3)

Neon Chrome (PS4, PS Vita)

