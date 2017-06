Little Nightmares wirkt sowieso schon wie aus einem Tim Burton-Film entsprungen, da passt es perfekt, dass eine Serie zum Spiel geplant ist. Die kommt von den Russo-Brüdern und dem A Nightmare Before Christmas-Regisseur.

Little Nightmares wird zur Serie.

Little Nightmares entführt uns in eine surreale, bedrohliche Welt, die direkt aus den Albträumen unserer Kindheit zu stammen scheint. Bald soll diese Atmosphäre auch in Serienform über unsere Bildschirme flimmern. Wie The Hollywood Reporter schreibt, haben sich Anthony und Joe Russo (Avengers, Captain America) die Rechte am Spiel gesichert, noch bevor es überhaupt auf dem Markt war. Sie treten als ausführende Produzenten in Erscheinung und Henry Selick (A Nightmare Before Christmas, Coraline) übernimmt die Regie der Pilotfolge.

In Little Nightmares steuern wir die kleine Six durch den sogenannten Schlund, eine Art riesiges Horror-Schiff. Das bevölkern wiederum allerhand skurrile Gestalten, die uns offenbar allesamt ans Leder wollen. Der sehr eigenwillige und ungewöhnliche Stil samt verzerrter Perspektiven und Größenverhältnisse erinnert an die Filme von Tim Burton. Dass Henry Selick, der beim Tim Burton-Klassiker Nightmare Before Christmas Regie geführt hat, jetzt die erste Folge der Little Nightmares-Serie dreht, passt also hervorragend.

Die Russo-Brüder sind derweil noch mit der Postproduktion von Avengers: Infinity War beschäftigt. Marvels Blockbuster kommt im Mai nächstes Jahr in die Kinos. Auch Dmitri M. Johnson und Stephan Bugaj von DJ2 Entertainment sind laut THR ebenfalls an der Little Nightmares-Serie beteiligt. Bei der Firma sollen auch Adaptionen von Life is Strange und Sonic entstehen.

