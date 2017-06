Lost Sphere ist das neue Spiel der Macher von I Am Setsuna, in dem sich alles um eine langsam verschwindende Welt aus Erinnerungen dreht. Kurz nach der Ankündigung gibt es erste Details und Screenshots.

Lost Sphear ist das neue Spiel der I Am Setsuna-Macher.

Vor wenigen Tagen kündigte Square Enix das neue Spiel der Macher von I Am Setsuna an, ein JRPG für PS4 und Nintendo Switch, das auf den Namen Lost Sphear hört. Dank des Launchs der japanischen Website (via Gematsu) haben wir nun erste Informationen und Screenshots zu dem von klassischen 16-Bit-RPGs wie Chrono Trigger inspirierten Titel.

Mehr: I Am Setsuna - JRPG soll keine Fortsetzung erhalten

Lost Sphear handelt von einer Welt, die aus Erinnerungen entstanden ist. Als die Erinnerungen zu schwinden beginnen, geschieht dasselbe mit der Welt und deren Bewohnern. Zu den Vermissten gehört unter anderem die Mutter des Hauptcharakers Kanata. Als diese Schicksal auch seinem Heimatdorf droht, macht er sich daran, dem Geheimnis auf die Spur zu gehen und dem Treiben ein Ende zu setzen.

Die Hauptcharaktere von Lost Sphear.

Kanata wird dabei begleitet von seinen Kindheitsfreunden Lumina und Locke. Während Lumina erfahren im Nahkampf ist, brilliert Locke in Kämpfen mit einer Armbrust. Das Trio erhält zudem Unterstützung von Van, der mithilfe von Magie eine mysteriöse Waffe namens Bits kontrolliert.

Spieler von I Am Setsuna und Chrono Trigger dürften sich mit dem Active Time Battle 2.0-System gleich wohl fühlen. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Version des bekannten Kampfsystems, das größere Freiheit verspricht als zuvor. In Lost Sphear könnt ihr jeden Charakter während des Kampfes bewegen, wodurch ihr die Eigenschaften eurer Waffen und Magie strategischer nutzen könnt.

Lost Sphear von Tokyo RPG Factory soll in Japan bereits diesen Herbst für PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Spieler in den USA und Europa müssen sich bis zum Frühjahr 2018 gedulden.