Der Nintendo Switch-Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe raste in den UK Charts auf Platz 1. In den USA zählt es sogar zu den schnellst verkauften Titeln der Serie.

Mario Kart 8 Deluxe stellt einen Verkaufsrekord auf.

Zelda: Breath of the Wild hat für die Nintendo Switch bereits einen erfolgreichen Verkaufsstart hingelegt, doch auch Mario Kart 8 Deluxe hat einen beeindruckenden Start hingelegt - und in den USA sogar einen Verkaufsrekord aufgestellt.

Wie Gamespot berichtet, habe Nintendo in den USA insgesamt über 459.000 Einheiten des Fun-Racers verkauft, und das allein am Erstverkaufstag. Nintendo zufolge ist Mario Kart 8 Deluxe somit das am schnellsten verkaufte Spiel der gesamten Serie.

Mario Kart 8 Deluxe schubst somit den vorherigen Rekordhalter Mario Kart Wii vom Thron, das im Jahr 2008 zum Launch 433.900 Einheiten verbuchen konnte.

Fast jeder zweite Switch-Besitzer spielt Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo gab weiterhin in einer Pressemitteilung bekannt, dass 45 Prozent aller Nintendo Switch-Besitzer Mario Kart 8 Deluxe gekauft haben. Zum Vergleich: Die Switch hat sich weltweit 2,7 Millionen Mal verkauft. Davon müssten also rund 1,02 Millionen Einheiten auf den US-Markt abfallen.

Auch in Großbritannien verbucht das Rennspiel große Erfolge, konnte sich der Titel doch den ersten Platz in den UK Charts schnappen. Das ist Nintendo zuletzt im Jahr 2011 mit Pokémon: Weiße Edition gelungen (via NintendoEverything).

Die Zahlen sind umso beeindruckender, wenn man sich vor Augen führt, dass es sich bei Mario Kart 8 Deluxe lediglich um einen Wii U-Port handelt. Womöglich bewegt der Verkaufserfolg Nintendo dazu, weitere Spiele für die Switch neu aufzulegen. Unseren Test zu Mario Kart 8 Deluxe findet ihr hier.

Habt ihr Mario Kart 8 bereits auf der Wii U gespielt oder seid ihr mit der Switch-Version eingesteigen?