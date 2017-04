In 650 Target-Supermärkten könnte es aktuell heißen: Na, kleines Rennen während des Einkaufens gefällig?

Diese Einkaufswagen stehen in den nächsten Wochen in 650 Märkten der US-Discountkette Target.

Das ist mal eine ungewöhnliche - und coole - Promotion für Mario Kart 8 Deluxe in den USA. Die Supermarktkette Target rüstet 650 seiner Geschäfte mit speziell designten Einkaufswagen im Mario-Kart-Look aus. Target selbst nennt die Wagen "Super Target Karts", es gibt Varianten von Mario, Luigi und Prinzessin Peach.

Das ist allerdings noch nicht alles. In den Außenbereichen der Supermärkte werden Poller mit riesigen Mario- und Luigi-Köpfen dekoriert. Und an den Shop-Eingangstüren sind schwarz-weiße Start/Ziellinien aufgedruckt, außerdem gibt es Blinklichter und der Countdown-Sound ertönt. Da kann man dann wohl nicht anders, als mit Karacho durch die Gänge zu flitzen...

Wer jetzt allerdings auf ähnliche Aktionen von deutschen Ketten wie z.B. Real hofft, schaut in die Röhre. Die witzige Aktion ist leider nur auf Target-Märkte in den USA beschränkt, wer also schon immer davon geträumt hat, in einem entsprechend gestyleten Einkaufswagen zwischen Supermarktregalen hin- und herzudriften muss in den nächsten Wochen wohl oder übel eine USA-Reise planen.

Mario Kart 8 Deluxe erscheint am 28. April für Nintendo Switch, unseren Test zum Spiel findet ihr hier.