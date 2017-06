Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch erhält mit dem Update 1.2 einen neuen Patch, der hauptsächlich den Online-Modus verbessert.

Das neue Update für Mario Kart 8: Deluxe verbessert den Online-Modus.

Mario Kart 8 Deluxe erhält einen neuen Patch, den ihr euch ab sofort auf eurer Nintendo Switch herunterladen könnt. Update 1.2 rückt den Online-Modus des Funracers in den Mittelpunkt und führt einige kleine aber entscheidende Änderungen ein.

Mario Kart 8 Deluxe im Test - Das beste beste Mario Kart

Wer Mario Kart kennt, weiß, wie schnell man durch ein einziges Item von einem Platz an der Spitze wieder ganz nach hinten rutschen kann. Wahnsinnig macht einen das! Auch wenn Update 1.2 unsere Wut in diesen Situationen nicht mildert, so stellt es uns jetzt immerhin öfter Items zur Verfügung, mit deren Hilfe wir vom "Loser-Ende" wieder zurück nach vorn rasen (und andere Spieler wiederum nach hinten befördern können, ätsch).

Das Update 1.2 macht den Online-Modus außerdem ein wenig fairer (sofern man bei Mario Kart überhaupt von Fairness sprechen kann): Piranha-Pflanzen, die Fahrer in der Nähe umhauen, werden jetzt nie mehr als zwei Mal zur gleichen Zeit vergeben. Und wenn Spieler ein Item zum Blocken verwenden, dürfen sie es nun anschließend nicht noch einmal nutzen. Hier die vollständigen Patchnotes von Update 1.2 (via nintendoeverything):