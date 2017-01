Ihr seid immer noch nicht Nintendo Switch gesättigt?

Gut, denn jeden Tag werden es mehr Meldungen zur Nintendo Switch. Jetzt erstmal nur ganz entspanntes Gameplay aus Mario Kart 8 Deluxe:

Das Video zeigt euch Mario Kart 8 Deluxe einmal im und einmal außerhalb des Dock-Modus der Switch. Da es nicht erlaubt war, während des London-Events zur Switch direkt Material aufzuzeichnen, sehen wir hier nur Off-Screen-Footage.



Vom Treehouse Livestream wissen wir allerdings, dass Mario Kart 8 Deluxe im TV-Modus in lokalen 4-Spieler-Rennen in 1080p bei 30FPS läuft. Im Dock-Modus können bis zu zwei Spieler in 1080p und 60FPS zocken. Im portablen Modus läuft das Racing-Game in 720p bei 30FPS im Einzelspieler.



Und als Bonus bekommt ihr hier noch einige Screenshots aus dem Game: