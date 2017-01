Nintendo hat während eines Livestreams die erschütternde Nachricht bekannt gegeben.

Im obigen (und unten verlinkten) Video bestätigt ein Nintendo-Mann (etwa bei 6:10), dass Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch insgesamt 48 Strecken bieten wird - das sind alle Strecken des Basisspiels plus jene, die via DLC dazu kamen.



Auch wenn es an neuen Strecken fehlt, so wird Mario Kart 8 Deluxe immerhin neue Items, drei neue Fahrzeuge und weitere Charaktere beinhalten.



Das Spiel erscheint am 28. April für Switch.