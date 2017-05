Vor zwei Tagen berichteten wir über eine mögliche Neuauflage des GBA-Spiels Mario & Luigi: Superstar Saga für den 3DS. Ein Dataminer hatte im Nintendo eShop einen entsprechenden Eintrag entdeckt und so das Gerücht angestoßen. Der Titel des vermeintlichen Remakes/Remasters sollte Mario & Luigi: Superstar Saga DX lauten, das Spiel heißt aber nun angeblich Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions.

Jetzt verdichten sich die Gerüchte, denn derselbe Dataminer mit dem Namen "SciresM" hat auf Twitter seine neuesten Entdeckungen geteilt. Darunter ist das Menü-Icon für Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions, dass der Dataminer zusammen mit dem ebenfalls aufgetauchten Menübild für Ever Oasis präsentiert.

Ha, Nintendo finally fixed their leaky metadata server. Might as well post everything I've got. Attached: ML:SSDX, Ever Oasis icons. pic.twitter.com/ZbD8TWHM0q

Außerdem glaubt er, die Größe des Spiels herausgefunden zu haben. So soll der Download von Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions etwas unter 550 MB wiegen. Damit wäre er etwa 250 MB kleiner als als der erste 3DS-Teil Mario & Luigi: Dream Team Brothers, das knapp 750 MB groß war.

Mentioned it a few other places (4chan), but Superstar Saga DX is a touch under 550 MB. Reference: Paper Jam was ~500, Dream Team was ~750.