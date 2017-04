Der absurde Werbepot des japanischen Getränkeherstellers Dekavita C zeigt, wie anstrengend das Spielen für die Figuren Mario, Luigi, Peach und Toad in Mario Sports Superstars ist.

Ein neuer Werbespot für Mario Sports Superstars ist wirklich skurril.

Spielen kann so anstrengend sein - dabei haben wir es noch leicht, ganz im Gegensatz zu Mario, Luigi und Co. Wer sich noch an die verrückten Live-Action Werbespots von Mercedes Benz erinnern kann, wird schnell wissen, in welche Richtung die Werbung des japanischen Getränkeherstellers Dekavita C geht.

Mehr: Mario Kart 8 Deluxe - Neues Battle Mode-Gameplay zeigt Balloon Battle, Bomb-Omb Blast & mehr

Während die Spielerin in dem Spot nichts anderes tun muss, als bei Mario Sports Superstars die Knöpfe auf ihrem Nintendo 3DS zu drücken, hetzen Mario, Luigi, Peach und Toad von Match zu Match und investieren all ihre Kraft in den Sport. Kurze Pause für die Vier, ein kurzes Telefonat für die Spielerin und weiter geht's! Bei dem Stress muss unterwegs Kraft getankt werden und was bietet sich da besser an, als der angepriesene Energydrink von Dekavita C?

Auch wenn der komische Spot nur in japanischer Sprache verfügbar ist, sehenswert ist er auf jeden Fall!