Marvel vs. Capcom Infinite bietet acht neue Charaktere und einen Story-Modus. Auch ein Release-Datum gibt es mittlerweile.

Marvel vs. Capcom Infinite erscheint am 19. September 2017.

Capcom hat heute neue Infos zu Marvel vs. Capcom Infinite veröffentlicht und außerdem den Release-Termin verraten. Das Kampfspiel wird demnach einen Story-Modus sowie acht neue Charaktere bieten, darunter Hulk und Hawkeye sowie Chun-Li und Strider Hiryu.

Auch Chris Redfield aus der Resident Evil-Serie gesellt sich zum Roster. Hier die Liste der neuen Chars im Überblick:

Ultron

Hulk

Thor

Hawkeye

Rocket Raccoon

Chun-Li

Strider Hiryu

Chris Redfield

Einige der Helden könnt ihr zudem in den neuen Screenshots bestaunen, die wir in einer Galerie zusammengefasst haben:

Erstmals mit Story-Modus

Zum ersten Mal in der Serie wird es in Marvel vs. Capcom Infinite einen Story-Modus geben. Darin kämpfen beide Parteien gegen den Bösewicht Ultron Sigma - eine Kombination aus dem Marvel-Fiesling Ultron und Sigma aus der Mega Man X-Serie.

Ultron Sigma will sämtliches organisches Leben mit einem kybernetischen Virus infizieren. Daher schließen sich die Helden beider Universen zusammen, um den Schurken Einhalt zu gebieten.

Darüber hinaus dürft ihr euch auf 2vs2-Teamkämpfe in diversen Modi freuen.

Preis, DLCs und Release

Marvel vs. Capcom Infinite erscheint am 19. September 2017 für PS4, Xbox One und PC. Neben einer normalen Version (60 US-Dollar) soll es auch eine Deluxe Edition für 90 US-Dollar geben. Diese beinhaltet den Character Pass, der euch Zugang zu allen sechs Chars gewährt, die nach dem Launch in Form von Zusatzinhalten nachgereicht werden sollen. Die Preise für Europa stehen indes noch nicht fest.

In Amerika wird es zudem als Vorbestellerboni unter anderem neue Kostüme für Thor geben. Welche Boni es hierzulande geben wird, ist aber noch unklar.

Weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen.