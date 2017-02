Schon in den ersten paar Tagen auf dem Markt, soll Mass Effect Andromeda Großes vollbringen.





Während des Briefings zu den Finanz-Ergebnissen des 3. Quartals, wurde EAs Blake Jorgensen von Investoren gefragt, wie man die Verkäufe von Mass Effect Andromeda einschätzt.



Daraufhin führte Jorgensen aus, dass die Verkäufe während des vierten Quartals des Fiskaljahres 2017 (das am 31. März endet) etwa 30 bis 50 Prozent der Gesamtverkäufe ausmachen werden.



Mass Effect 3 verkaufte sich 6 Millionen mal, so Jorgensen weiter, was bedeutet, dass Andromeda vor Quartalsende wahrscheinlich etwa 3 Millionen Kopien verkaufen wird.



Da Mass Effect Andromeda am 21. März (bei uns am 23. März) erscheint, müssen diese prognostizierten Verkaufszahlen also in der Launchwoche stattfinden. Mal schauen, ob's klappt.