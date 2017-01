Mit den ganzen Mass Effect Andromeda-Enthüllungen, die aktuell auf uns einprasseln, kam auch die Frage nach der Auflösung auf den verschiedenen Plattformen auf.





Bei NeoGAF hat BioWare General Manager Aaryn Flynn auf einen Kommentar über die Auflösung reagiert. In jenem vermutete ein User, dass Mass Effect Andromeda auf PS4 in 900p und auf Xbox One in 720p läuft.



"Das letzte mal als ich geguckt habe, war es wie bei anderen Frostbite-Spielen auf PS4 und Xbox One - 1080p beziehungsweise 900p. Alle laufen bei 30FPS. PC hat eine uneingeschränkte Framerate. Ich glaube, wir sind in Zwischensequenzen über die 30FPS-Grenze gekommen, aber ich werde das in den nächsten paar Wochen nochmal überprüfen."



Bis März 2017 wird das Spiel auf den diversen Plattformen sicherlich noch ein bisschen weiter optimiert.