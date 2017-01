Doch das System, das dahinter steckt, soll anders sein als jenes, das in Dragon Age Inquisition zum Einsatz kam.

Mass Effect Andromeda ist zwar das erste Mass Effect mit Crafting-System, aber nicht das erste BioWare-Spiel mit einer solchen Funktion. Das heißt aber nicht, dass uns in Andromeda ein Dragon Age Inquisition-Déjà-vu erwartet.



Lead Designer Ian S. Frazier gab auf Twitter mehr Details dazu bekannt:

PRO TIP: In MEA, you can craft your own krogan-style hammer and name it GRABTHAR'S HAMMER.



That one's free, folks. #space — Ian S. Frazier (@tibermoon) 17. Januar 2017

"Pro Tipp: In Mass Effect Andromeda könnt ihr euch euren eigenen kroganische Hammer herstellen und ihn GRABTHAR'S HAMMER nennen."



Auch der Einzelspieler-Part des neuen Mass Effect wird euch erlauben Nahkampfwaffen einzusetzen. Zuvor war das nur im Mehrspieler möglich.

@konradkurze202 @bigking123 There's a dedicated melee weapon slot. The omni-blade you start with is just one (though you can upgrade it). — Ian S. Frazier (@tibermoon) 17. Januar 2017

"Es gibt einen eigenständigen Nahkampfwaffen-Slot. Die Omni-Blade mit der man beginnt ist nur eine der verfügbaren (aber man kann sie aufrüsten)."



Senior Designer Justin Perez bestätigte anschließend noch, dass ihr alle Waffen des Spiels umbenennen könnt.

@tibermoon Today in my in-progress playthrough I made an Assault Rifle named FAST and a Sniper Rifle named FURIOUS. — Justin Perez (@thejustinperez) 17. Januar 2017

"Heute habe ich in meinem Spieldurchgang eine Assault Rifle namens FAST und eine Sniper Rifle mit dem Namen FURIOUS erstellt."