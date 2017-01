Ein "Cinematic Story Trailer" zu Mass Effect Andromeda hat sich auf YouTube geschlichen.

Und daneben wurde auch der "Pathfinder Crew Trailer" zu Mass Effect Andromeda veröffentlicht:

BioWare stellt in dem Trailer die Crew vor, die ihr im kommenden Sci-Fi-RPG um euch scharen werden. Also zumindest fünf Individuen davon: Liam, Cora, Vetra, Peebe und Drack.



Liam ist ein in der Milchstraße bekannter Sicherheitsspezialist, während Cora einzigartige Trainingserfahrungen mit den Asari Matriarchen gesammelt hat. Gemeinsam mit Alec, Scott und Sara Ryder bilden sie den Kern des Pathfinder-Teams.



Eure anderen Squad-Mitglieder wie Vetra, Peebee und Drack sind hingegen schon lange vor eurer Ankunft in Andromeda angekommen. Vetra ist überzeugter Familienmensch, Peebee ist ein Freigeist mit Vorliebe für fremde Zivilisationen und Drack ist ein selbst für kroganische Verhältnisse ziemlich quengeliger Veteran.