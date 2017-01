BioWares General Manager Aaryn Flynn hat auf Twitter die Frage nach einem Season Pass für Mass Effect Andromeda ganz eindeutig beantwortet:

"Nope", so Flynn - es wird also keinen Season Pass geben.



Das heißt allerdings nicht, dass gar keine DLC für Mass Effect Andromeda geplant sind:

@coldboy33 @masseffect We'll talk more about that later :)