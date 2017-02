Das hat BioWare jetzt noch mal klar stellen müssen!





Und ja, ihr werdet in Mass Effect Andromeda natürlich viel erkunden dürfen, dennoch möchte Producer Michael Gamble Mass Effect Andromeda nicht als Open World-Spiel bezeichnen.



"Ich würde Andromeda definitiv nicht als Open World-Spiel bezeichnen," so Gamble gegenüber OXM. "Wir benutzen gerne die Bezeichnung 'Exploration-basiertes Spiel'. Man bekommt nach wie vor das Konzept einer dichten Geschichte und all die tollen Dinge, die man von Mass Effect erwartet."



"Die Schicht darauf ist eine Schicht der Entdeckung. Manchmal geschieht das in offenen Bereichen, aber nicht immer. Ihr könnt auf einigen dieser Planeten mit dem Nomad herumcruisen, aber es ist nicht das typische Sandbox-artige Spiel."



Mass Effect Andromeda ist also eigentlich ähnlich wie seine Vorgänger, was dieses Element angeht, nur eben in etwas größeren Arealen.